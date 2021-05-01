ЦСКА — «Уфа»: счет 1:1, обзор голов

в матче 28 тура РПЛ сыграл вничью с. Матч закончился со счетом 1:1.

Первыми забили гости. На 66 минуте голом отметился Филип Мрзляк.

От поражения «Армейцев» спас гол Федора Чалова. На 71 минуте форвард реализовал выход один на один.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Уфа 1:1 Голы: 0:1 Filip Mrzljak (66'), 1:1 Фёдор Чалов (71') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Георгий Щенников (Наяир Тикнизян, 46'), Вадим Карпов, Игорь Дивеев, Ильзат Ахметов, Никола Влашич (Фёдор Чалов, 46'), Чидера Эджук, Арнор Сигурдссон (Константин Кучаев, 46'), Иван Обляков, Хосе Саломон Рондон Уфа: Александр Беленов, Alexey Nikitin, Неманья Милетич, Константин Плиев, Мориц Бауэр, Джемал Табидзе (Артём Голубев, 46'), Олег Иванов, Filip Mrzljak (Parfait Bizoza, 74'), Владислав Камилов, Komnen Andric (Дмитрий Сысуев, 90'), Тимур Жамалетдинов (Остон Урунов, 74') Предупреждения: Filip Mrzljak (64'), Артём Голубев (88'), Остон Урунов (89')

ЦСКА проигрывает «Рубину» 2 очка в борьбе за Лигу Европы. Команда Ивицы Олича имеет 47 пунктов и занимает 5 место. «Уфа» находится в зоне вылета с 21 баллом в активе.