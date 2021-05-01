«Брайтон» — «Лидс»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 34-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу над— 2:0.

На 14-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Алиоски в штрафной «Лидса» зацепил ногу Уэлбека.

Паскаль Гросс с 11-метровой отметки пробил сильно в нижний угол ворот — Меслье угадал направление, но до мяча не дотянулся.

А на 79-й минуте «чайки» удвоили счет.Не смогли гости выбить мяч за пределы штрафной, после чего Дэнни Уэлбек резким финтом ушёл от опеки и классным ударом поразил дальний угол ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Лидс 2:0 Голы: 1:0 Паскаль Гросс (пенальти) (14'), 2:0 Дэнни Уэлбек (79') Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Бен Уайт, Адам Уэбстер, Льюис Данк, Ив Биссума (Алексис Мак Аллистер, 90'), Леандро Троссард (Алиреза Джаханбакш, 81'), Паскаль Гросс, Дэниел Бёрн, Йоэл Велтман, Ниль Мопе, Дэнни Уэлбек (Якуб Модер, 90') Лидс: Иллан Меслье, Люк Эйлинг, Робин Кох, Эгзиян Алиоски (Иан Поведа, 46'), Диего Льоренте (Пабло Эрнандес, 79'), Паскаль Стрёйк, Тайлер Робертс, Стюарт Даллас, Джек Харрисон, Матеуш Клих, Патрик Бэмфорд (Родриго, 59') Предупреждения: Паскаль Гросс (76'), Люк Эйлинг (88')

Команда Грэма Поттера поднялась на 14-е место в таблице АПЛ, набрав 37 очков. «Лидс» располагается на 9-й строчке, имея в активе 47 очков.