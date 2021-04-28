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    «Волгарь» сыграл вничью с «Шинником»

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    Астраханский «Волгарь» сыграл вничью с ярославским «Шинником» (1:1) в домашнем матче 39-го тура первенства ФНЛ.

    «Шинник»
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    «Шинник»

    Уже на 13-й минуте у «Шинника» прямую красную карточку получил хавбек Павел Игнатович.

    На 20-й минуте Алексей Павлишин вывел хозяев вперед, забив гол. На 40-й минуте составы уравнялись — у «Волгаря» вторую желтую карточку получил Илья Белоус.

    «Шинник» сравнял счет на 53-й минуте — отличился Владислав Игнатенко.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Волгарь — Шинник 1:1
    Голы: 1:0 Роман Локтионов (20'), 1:1 Vladislav Ignatenko (53') Волгарь: Дмитрий Саганович, Роман Локтионов, Иван Хомуха, Юрий Журавлёв, Aleksey Pavlishin (Андрей Мендель, 46'), Aleksandr Bolonin (Виктор Сергеев, 81'), Андрей Зенин (Алексей Бердников, 63'), Daniil Poluboyarinov, Илья Белоус, Гамид Агаларов (Данила Емельянов, 63'), Артём Юсупов (Юрий Пугачев, 70') Шинник: Максим Матюша, Евгений Стешин, Ilya Azyavin (Артём Самсонов, 90'), Pavel Ignatovich, Maksim Polyakov, Вячеслав Зинков, Sergey Karetnik, Александр Носов, Vladislav Ignatenko (Артём Щадин, 76'), Эльдар Низамутдинов (Никита Дорофеев, 78'), Albek Gongapshev (Anton Betyuzhnov, 46') Предупреждения: Ilya Azyavin (2'), Вячеслав Зинков (5'), Aleksey Pavlishin (18'), Илья Белоус (27'), Илья Белоус (42'), Maksim Polyakov (45'), Артём Юсупов (57'), Aleksandr Bolonin (77'), Евгений Стешин (79'), Anton Betyuzhnov (87'), Виктор Сергеев (90') Удаление: Pavel Ignatovich (13')

    «Волгарь» занимает 12-е место в таблице ФНЛ с 53 очками, а «Шинник» идет последним.

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