ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Авангард» сравнял счет в финальной серии с ЦСКА — 2:2Самый эпичный матч сезона в КХЛ. Как «Авангард» совершил камбэк в противостоянии с ЦСКА
  • 18:28
    • Гол Ларссона принес «Спартаку» победу над ЦСКА
  • 19:52
    • Киевское «Динамо» досрочно стало чемпионом Украины
  • 19:15
    • Гризманн сделал дубль и принес «Барселоне» победу над «Вильярреалом»
  • 18:37
    • «Лейпциг» в большинстве переиграл «Штутгарт»
  • 18:32
    • Полоз принес «Ростову» победу над «Арсеналом»
    Все новости спорта

    Сульшер: Очень хороший матч. Любой соперник должен хорошо готовиться к «Лидсу»

    Футбол АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Лидс Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Главный тренер «Ман Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер доволен матчем, который его команда провела с «Лидсом» (0:0).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Очень хороший матч. Любой соперник должен хорошо подготовиться к "Лидсу", чтобы заслужить право играть с ним на равных и иногда даже доминировать. Я чувствовал, что сегодня мы были готовы к этому. В прошлый раз мы выиграли у "павлинов" со счётом 6:2, но владели мячом всего 40%. Сегодня во втором тайме у нас было 60% владения мячом. "Лидс" с их физической подготовкой может доминировать почти с любой командой, но мои футболисты сегодня показали свою прекрасную физическую форму. Мы создали два опасных момента, против одного у соперника, и в целом имели больше шансов забить.

    Мы должны выигрывать каждый матч, чтобы оказать давление на "Манчестер Сити". Потерянные два очка, ещё сильнее отдаляют нас от "горожан". Но мы идём дальше. У нас впереди два матча в полуфинале Лиги Европы, а между ними матч с "Ливерпулем". Мы работаем так, чтобы каждая игра имела значение», — цитирует Сульшера BBC.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Столкнет ли «Атлетик» с вершины «Атлетико»?
  • «Атлетик» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • «Галактикос» справятся дома с «быками»
  • «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Нью-Йорк РБ». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Выбьет ли Синиша Михайлович «Аталанту» из топ-3?
  • «Аталанта» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    16.16
  • Суперэкспресс на выходные 24-25 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Атлетик — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Нью-Йорк РБ
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Аталанта — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Севилья — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лион — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Аризона
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Даллас — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры