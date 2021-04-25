Сульшер: Очень хороший матч. Любой соперник должен хорошо готовиться к «Лидсу»

Главный тренер «Ман Юнайтед»доволен матчем, который его команда провела с «Лидсом» (0:0).

«Очень хороший матч. Любой соперник должен хорошо подготовиться к "Лидсу", чтобы заслужить право играть с ним на равных и иногда даже доминировать. Я чувствовал, что сегодня мы были готовы к этому. В прошлый раз мы выиграли у "павлинов" со счётом 6:2, но владели мячом всего 40%. Сегодня во втором тайме у нас было 60% владения мячом. "Лидс" с их физической подготовкой может доминировать почти с любой командой, но мои футболисты сегодня показали свою прекрасную физическую форму. Мы создали два опасных момента, против одного у соперника, и в целом имели больше шансов забить.

Мы должны выигрывать каждый матч, чтобы оказать давление на "Манчестер Сити". Потерянные два очка, ещё сильнее отдаляют нас от "горожан". Но мы идём дальше. У нас впереди два матча в полуфинале Лиги Европы, а между ними матч с "Ливерпулем". Мы работаем так, чтобы каждая игра имела значение», — цитирует Сульшера BBC.