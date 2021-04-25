«Севилья» переиграла «Гранаду», «Сельта» одолела «Осасуну»

В матче 32-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу над— 2:1.

Счет на 16-й минуте ударом с пенальти открыл хавбек хозяев Иван Ракитич. В начале второго тайма Лукас Окампос удвоил преимущество «Севильи».

На 90-й минуте Роберто Сольдадо отквитал один мяч, реализовав 11-метровый удар.

Футбол. Испания. Примера Севилья — Гранада 2:1 Голы: 1:0 Иван Ракитич (пенальти) (16'), 2:0 Лукас Окампос (53'), 2:1 Роберто Сольдадо (пенальти) (90') Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Хесус Навас, Маркос Акунья, Диего Карлос, Иван Ракитич (Франко Васкес, 86'), Алехандро Гомес (Оливер Торрес, 73'), Фернандо, Лукас Окампос (Неманья Гудель, 86'), Сусо (Жоан Жордан, 59'), Люк де Йонг (Юссеф Эн-Несири, 59') Гранада: Руи Силва, Неуэн Перес (Дарвин Мачис, 46'), Херман Санчес, Виктор Диас, Димитри Фулкье, Максим Гоналон (Анхель Монторо, 59'), Антонио Пуэртас, Карлос Нева (Хорхе Молина, 72'), Янхель Эррера, Кенеди (Кини Марин, 46'), Луис Суарес (Роберто Сольдадо, 68') Предупреждения: Кенеди (34'), Антонио Пуэртас (67'), Анхель Монторо (87'), Маркос Акунья (90'), Жюль Кунде (90')

С 70 очками «Севилья» продолжает преследование лидирующей группы в лице «Атлетико», «Реала» и «Барселоны», занимая 4-е место в таблице Примеры.

Календарь и таблица испанской Примеры

В другой встрече тура «Сельта» одержала домашнюю победу над «Осасуной» со счетом 2:1.

Клуб победил благодаря голам Яго Аспаса и Джейсона Мурильо. В составе гостей точным ударом ответил Роберто Торрес.

Футбол. Испания. Примера Сельта — Осасуна 2:1 Голы: 1:0 Яго Аспас (42'), 2:0 Джейсон Мурильо (64'), 2:1 Роберто Торрес (пенальти) (77') Сельта: Иван Вильяр, Уго Мальо (Кевин Васкес, 7'), Джозеф Айду, Джейсон Мурильо, Хосе Фонтан (Нестор Араухо, 82'), Денис Суарес, Нолито (Франсиско Пейнадо, 61'), Ренато Тапиа, Брайс Мендес (Аугусто Солари, 61'), Яго Аспас, Сантьяго Мина (Аарон Кариколь, 82') Осасуна: Серхио Эррера, Хуан Крус (Мануэль Санчес, 46'), Гарсия Унай Лугеа, Факундо Ронкалья, Хонас Рамальо, Ойер Оласабаль (Эсекьель Авила, 73'), Дарко Брашанац, Хон Монкайола, Энрике Барха (Роберто Торрес, 46'), Рубен Гарсия (Хонатан Родригес, 46'), Анте Будимир (Энрик Гальего, 74') Предупреждения: Хуан Крус (25'), Дарко Брашанац (32'), Хон Монкайола (36'), Яго Аспас (75'), Мануэль Санчес (88')

«Сельта» с 41 очком поднялась на 9-ю позицию. «Осасуна» прервала свою шестиматчевую серию без поражений в чемпионате, и оказалась на 10-й строчке.