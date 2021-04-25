«Лидс» и «Ман Юнайтед» разошлись мировой

Фрагмент матча Фото: lufc
Ранее подопечные Марсело Бьелсы отобрали очки у «Ливерпуля» (1:1), «Ман Сити» (2:1) и «Челси» (0:0).
Футбол. Англия. Премьер-лига
Лидс — Манчестер Юнайтед 0:0
Лидс: Иллан Меслье, Люк Эйлинг, Эгзиян Алиоски, Диего Льоренте, Паскаль Стрёйк, Тайлер Робертс (Робин Кох, 77'), Стюарт Даллас, Элдер Кошта (Матеуш Клих, 72'), Джек Харрисон (Иан Поведа, 68'), Калвин Филлипс, Патрик Бэмфорд Манчестер Юнайтед: Дин Хендерсон, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Маркус Рашфорд (Эдинсон Кавани, 85'), Фред (Донни ван де Бек, 89'), Бруну Фернандеш, Даниэль Джеймс (Поль Погба, 76'), Скотт МакТоминай, Мэйсон Гринвуд Предупреждения: Люк Эйлинг (37'), Тайлер Робертс (39'), Эгзиян Алиоски (64'), Гарри Магуайр (67'), Патрик Бэмфорд (70')
У «Павлинов» 46 очков и 10 строчка в турнирной таблице. «Ман Юнайтед» по-прежнему второй — 66 очков.