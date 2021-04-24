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    Талалаева разозлил вопрос о влиянии Кадырова на выбор состава «Ахмата»

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    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал влияние главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на состав команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:1).

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    Полузащитник грозненцев Халид Кадыров, который является родственником главы Чечни, вышел на поле на 65-й минуте встречи.

    «Влияние руководителя Чеченской Республики на состав? Не чувствуете, оно же прямо давит на меня, подавило меня. Ваше субъективное мнение оставляйте при себе.

    Посмотрите, что было на „предсезонке“, где Кадыров забивал и отдавал голевые передачи. Другой вопрос, как готов он сейчас.

    Напомню, что мы вышли без единой тренировки, проиграв в полуфинале Кубка России по пенальти. В каком состоянии сейчас находится команда?

    Вы сможете показать свою лучшую игру, когда от вас уйдет жена? Хотя бы в карты. Просто представьте ситуацию такую, я вот вам привел такое сравнение.

    Ваши проблемы, что вы хотите унизить и привязать ситуацию к родственнику Кадырова», — приводят слова тренера РИА «Новости».

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