Шварц: Обидно проигрывать матч, который мы полностью контролировали

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение от «Химок» (0:1) в матче 27-го тура РПЛ.

«Очень обидно и досадно проигрывать матч, который мы полностью контролировали.

Мы во всех отношениях переиграли соперника, вся статистика говорят за нас, за исключением одного параметра: забитые голы. К сожалению, результат сегодня табло и он не в нашу пользу.

Я считаю, что подписание нового контракта и сегодняшняя игра Арсена Захаряна не имеет ничего общего.

Захарян неплохо сыграл, как и вся команда. Единственное, что нам сегодня не удалось — забить гол. Если бы нам это удалось, то таких разговоров бы не возникло.

Считаю, что все игроки очень хорошо себя проявили. Это касается всех футболистов. В некоторых моментах нам не хватило хладнокровия и реализации.

"Химки" — хорошая команда, которая набрала ход, они зарабатывают много очков в последних матчах.

К сожалению, этот разящий удар Глушенкова защитникам накрыть не удалось. Это чуть ли не единственный момент "Химок" за всю игру.

Претензии к арбитру по поводу неназначенных пенальти? Нет, я мне видел этих моментов, поэтому не могу скзазать точно, были ли основания у арбитра назначить пенальти. Я еще не получал видео от наших аналитиков, поэтому не могу прокомментировать.

Сейчас важно сконцентрироваться на игре против "Рубина". Это очень серьезный и крепкий соперник, нам нужно добыть победу в Казани.

Сегодняшнее поражение очень досадное, оно осложнило наше положение в турнирной таблице, но сейчас мы направим все силы на то, чтобы подготовиться к игре с "Рубином" и три очка», — передает слова Шварца Sport24.