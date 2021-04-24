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    Шварц: Обидно проигрывать матч, который мы полностью контролировали

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение от «Химок» (0:1) в матче 27-го тура РПЛ.

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «Очень обидно и досадно проигрывать матч, который мы полностью контролировали.

    Мы во всех отношениях переиграли соперника, вся статистика говорят за нас, за исключением одного параметра: забитые голы. К сожалению, результат сегодня табло и он не в нашу пользу.

    Я считаю, что подписание нового контракта и сегодняшняя игра Арсена Захаряна не имеет ничего общего.

    Захарян неплохо сыграл, как и вся команда. Единственное, что нам сегодня не удалось — забить гол. Если бы нам это удалось, то таких разговоров бы не возникло.

    Считаю, что все игроки очень хорошо себя проявили. Это касается всех футболистов. В некоторых моментах нам не хватило хладнокровия и реализации.

    "Химки" — хорошая команда, которая набрала ход, они зарабатывают много очков в последних матчах.

    К сожалению, этот разящий удар Глушенкова защитникам накрыть не удалось. Это чуть ли не единственный момент "Химок" за всю игру.

    Претензии к арбитру по поводу неназначенных пенальти? Нет, я мне видел этих моментов, поэтому не могу скзазать точно, были ли основания у арбитра назначить пенальти. Я еще не получал видео от наших аналитиков, поэтому не могу прокомментировать.

    Сейчас важно сконцентрироваться на игре против "Рубина". Это очень серьезный и крепкий соперник, нам нужно добыть победу в Казани.

    Сегодняшнее поражение очень досадное, оно осложнило наше положение в турнирной таблице, но сейчас мы направим все силы на то, чтобы подготовиться к игре с "Рубином" и три очка», — передает слова Шварца Sport24.

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