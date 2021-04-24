Гол Берарди принес «Сассуоло» победу над «Сампдорией»

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Единственный мяч на 69-й минуте забил нападающий хозяев Доменико Берарди.
Футбол. Италия. Серия А
Сассуоло — Сампдория 1:0
Гол: 1:0 Доменико Берарди (69') Сассуоло: Андреа Консильи, Марлон (Жереми Бога, 46'), Влад Кирикеш, Джанмарко Феррари, Максим Лопес, Йереми Тольян (Мерт Мюльдюр, 62'), Мануэль Локателли, Гиоргос Кирьякопулос (Рожерио, 62'), Хамед Траоре, Доменико Берарди (Франческо Маньянелли, 85'), Грегоре Дефрель (Педро Обьянг, 77') Сампдория: Эмиль Аудеро, Томмазо Ауджелло, Омар Коллей, Майя Йосида, Бартош Берешиньски, Якуб Янкто (Мехди Лери, 79'), Мортен Торсби, Миккель Дамсгор (Кристоффер Аскильдсен, 79'), Антонио Кандрева, Бальде Кейта, Маноло Габбьядини (Антонино ла Гумина, 63')
«Сассуоло» одержал 4-ю победу подряд и с 52 очками идет 8-м в турнирной таблице Серии А. У «Сампдории» 42 очка и 9-я позиция.