Дзюба рассказал, насколько «Зениту» важно оформить титул в матче с «Локо»

Нападающий «Зенита»поделился впечатлениями после матча 27-го тура РПЛ против(6:0), рассказав о важности досрочного завоевания чемпионства.

«Зенит» с 58 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. 2 мая команда Сергея Семака сыграет с «Локомотивом». В случае победы «Зенит» может стать досрочно чемпионом России.

«Насколько важно выиграть чемпионство именно в матче с "Локомотивом"? Очень важно.

Во-первых, очень важно сделать это дома, потому что дома мы ни разу не становились чемпионами.

Во-вторых, "Локомотив" сейчас на ходу, потрясающе смотрится команда. Пришел Пабло, с Чорлукой они — потрясающая центральная защита.

Камано ожил после прихода Пабло — наверное, какие-то связи со времен "Бордо" остались. Крыховяк в порядке, Федя Смолов опасен.

Предстоит очень интересная игра, мы ждем ее с нетерпением, чтобы проверить, чего мы стоим. Сейчас у них будет одиннадцатая победа подряд, скорее всего, "Тамбов" они обыграют.

Будет интересно — проверка для нас. Если дома сможем победить, то снимем любые разговоры. О другом мы не думаем.

На самом деле, из-за пандемии сезон получился скомканным, было много матчей, которые мы играли "на зубах". Наверное, из-за этого мне где-то немного не хватило.

Если Сердар выиграет гонку бомбардиров, я за него только порадуюсь. Попробую его догнать, сейчас будет матч с "Локомотивом", но в нем самое главное — победить.

Если выиграем третье чемпионство, это будет самая высокая награда для нас всех», — цитирует Дзюбу официальный сайт клуба.