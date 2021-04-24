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    Дзюба рассказал, насколько «Зениту» важно оформить титул в матче с «Локо»

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями после матча 27-го тура РПЛ против «Ротора» (6:0), рассказав о важности досрочного завоевания чемпионства.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Зенит» с 58 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. 2 мая команда Сергея Семака сыграет с «Локомотивом». В случае победы «Зенит» может стать досрочно чемпионом России.

    «Насколько важно выиграть чемпионство именно в матче с "Локомотивом"? Очень важно.

    Во-первых, очень важно сделать это дома, потому что дома мы ни разу не становились чемпионами.

    Во-вторых, "Локомотив" сейчас на ходу, потрясающе смотрится команда. Пришел Пабло, с Чорлукой они — потрясающая центральная защита.

    Камано ожил после прихода Пабло — наверное, какие-то связи со времен "Бордо" остались. Крыховяк в порядке, Федя Смолов опасен.

    Предстоит очень интересная игра, мы ждем ее с нетерпением, чтобы проверить, чего мы стоим. Сейчас у них будет одиннадцатая победа подряд, скорее всего, "Тамбов" они обыграют.

    Будет интересно — проверка для нас. Если дома сможем победить, то снимем любые разговоры. О другом мы не думаем.

    На самом деле, из-за пандемии сезон получился скомканным, было много матчей, которые мы играли "на зубах". Наверное, из-за этого мне где-то немного не хватило.

    Если Сердар выиграет гонку бомбардиров, я за него только порадуюсь. Попробую его догнать, сейчас будет матч с "Локомотивом", но в нем самое главное — победить.

    Если выиграем третье чемпионство, это будет самая высокая награда для нас всех», — цитирует Дзюбу официальный сайт клуба.

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