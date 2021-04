«Ливерпуль» подпишет защитника «РБ Лейпциг»

согласовал условия личного контракта с защитником, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что 21-летний француз поставит подпись под пятилетним контрактом. За игрока молодежной сборной Франции мерсисайдский клуб заплатит отступные — порядка 35 миллионов евро.

Ibrahima Konaté to Liverpool, here we go soon! The deal is set to be completed, personal terms agreed on a five-years contract.

Liverpool will pay the release clause to RB Leipzig in the next days [around €35m] in order to finalize the signing of Konaté. 🔴 #LFC https://t.co/N4OWqqXiGu