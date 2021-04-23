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    Источник: Севилья примет матчи Евро-2020 вместо Бильбао

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    УЕФА определился с местом проведения матчей матчей чемпионата Европы, которые должен был принять Бильбао.

    Стадион в Севилье
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    Стадион в Севилье

    Ранее стало известно, что УЕФА в одностороннем порядке исключил Бильбао из состава участников Евро-2020. Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса в городе, а также из-за невозможности обеспечить присутствие зрителей на трибунах.

    Как сообщает Reuters, вместо Бильбао право на проведение матчей Евро-2020 получила Севилья.

    Изначально было запланировано, что на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао пройдут матчи группы Е: Испания — Швеция, Испания — Польша и Словакия — Испания. Также там должна была состояться игра 1/8 финала турнира.

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    • Напомним, ранее сообщалось, что три матча Евро-2020 перенесут из Дублина в Санкт-Петербург.

    Евро-2020 был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Изначально турнир должен был пройти в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге, и 11 странах.

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