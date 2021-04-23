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    В Ингушетии создадут два профессиональных футбольных клуба

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    РФС, Министерство спорта РФ и правительство Ингушетии заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола в регионе.

    Олег Матыцин
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    Олег Матыцин

    «Ингушетия — спортивный регион, в котором более 11 тысяч человек занимаются футболом. Соглашение с РФС, региональными властями и республиканской федерацией футбола призвано объединить ресурсы сторон, чтобы сделать этот вид спорта еще более популярным среди жителей Ингушетии.

    К концу 2024 года в Магасе планируется построить стадион вместимостью 15 тысяч человек. В муниципальных образованиях республики появятся 7 полноразмерных полей и 6 мини-футбольных площадок с искусственным покрытием.

    Климатические условия региона позволяют круглый год заниматься спортом под открытым небом — 5 новых полноразмерных полей с натуральным покрытием сделают футбол в Ингушетии еще более доступным. Также в республике появятся пять новых отделений футбола.

    Чтобы молодые таланты могли развиваться и получать игровую практику в родном регионе, в нем планируется создать два профессиональных футбольных клуба. Уверен, что наша совместная работа по реализации соглашения будет плодотворной и эффективной», — сказал министр спорта РФ Олег Матыцин, слова которого приводит сайт РФС.

    В Ингушетии существует футбольный клуб «Ангушт», выступающий в любительском первенстве России.

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