«Штутгарт» — «Вольфсбург»: счет матча 1:3, обзор голов

В матче 30-го тура чемпионата Германиипотерпел домашнее поражение от— 1:3.

В составе победителей отличились Ксавер Шлагер, Ваутер Вегорст и Янник Герардт. Две голевые передачи отдал Йосип Брекало.

Гол престижа за хозяев забил в компенсированное время Гонсало Кастро.

Отметим, что на 26-й минуте хавбек «Штутгарта» Филипп Фёрстер не реализовал пенальти при счете 0:1.

Футбол. Германия. Бундеслига Штутгарт — Вольфсбург 1:3 Голы: 0:1 Ксавер Шлагер (13'), 0:2 Ваутер Вегорст (29'), 0:3 Янник Герардт (65'), 1:3 Гонсало Кастро (90') Штутгарт: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Марк-Оливер Кемпф, Атакан Каразор, Ватару Эндо, Тангуй Кулибали, Филипп Фёрстер (Даниэль Дидави, 71'), Роберто Массимо, Матео Климович (Дарко Чурлинов, 63'), Naouirou Ahamada (Гонсало Кастро, 71'), Саша Калайджич (Momo Cisse, 80') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Жером Руссийон, Боте Баку, Джон Энтони Брукс, Марин Понграчич, Йосип Брекало (Даниэль Гинчек, 76'), Максимилиан Филипп (Адмир Мехмеди, 66'), Ксавер Шлагер (Жозуа Гилявоги, 66'), Максимилиан Арнольд, Янник Герардт, Ваутер Вегорст (Бартош Бялек, 88') Предупреждения: Naouirou Ahamada (63'), Гонсало Кастро (77'), Momo Cisse (86')

После этого матча «Вольфсбург» с 57 очками поднялся на 3-е место, у «Штутгарта» 39 очков и 10 место.

Календарь и таблица Бундеслиги

В другом матче отчетного тура «Вердер» на своем поле уступил «Майнцу» — 0:1. Единственный гол на 16-й минуте забил Адам Салаи.