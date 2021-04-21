ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фанаты против СуперлигиТрест, который лопнул. Европейская Суперлига прожила двое суток
  • 21:56
    • «Тотенхэм» вырвал победу у «Саутгемптона» в первом матче после увольнения Моуринью
  • 21:03
    • «Локо» разгромил ЦСКА и сыграет с «Крыльями Советов» в финале Кубка России
  • 18:09
    • «Крылья Советов» прошли в финал Кубка России
  • 21:41
    • ПСЖ разгромил «Анже» в четвертьфинале Кубка Франции
  • 21:26
    • «Милан» дома проиграл «Сассуоло»
    Все новости спорта

    «Валенсия» с Черышевым проиграла «Осасуне»

    «Осасуна» — «Валенсия»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Валенсия Осасуна Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В матче 31-го тура чемпионата Испании «Осасуна» одержала домашнюю победу над «Валенсией» со счетом 3:1.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Голы в составе хозяев забили Хавьер Мартинес, Хонатан Кальери и Роберто Торрес, отличившийся с пенальти и не реализовавший еще один 11-метровый удар.

    Единственный гол гостей забил Кевин Гамейро.

    Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе и отыграл 70 минут.

    Футбол. Испания. Примера
    Осасуна — Валенсия 3:1
    Голы: 1:0 Хави Мартинес (13'), 1:1 Кевин Гамейро (30'), 2:1 Хонатан Кальери (32'), 3:1 Роберто Торрес (пенальти) (67') Осасуна: Серхио Эррера, Начо Видаль, Давид Гарсия, Аридане Эрнандес, Мануэль Санчес, Ойер Оласабаль (Хон Монкайола, 63'), Роберто Торрес (Эсекьель Авила, 78'), Лукас Торро, Хави Мартинес (Дарко Брашанац, 74'), Хонатан Кальери (Анте Будимир, 78'), Адриан Лопес (Рубен Гарсия, 63') Валенсия: Хауме, Габриэл Паулиста, Муктар Дьякаби, Хосе Гайя, Guillem Molina (Давид Хасон, 80'), Денис Черышев (Патрик Кутроне, 68'), Даниэль Васс, Урош Рачич (Кристиан Олива, 52'), Юнус Муса (Ли Кан Ин, 52'), Гонсалу Гуэдеш, Кевин Гамейро (Ману Вальехо, 80') Предупреждения: Гонсалу Гуэдеш (28'), Ойер Оласабаль (47'), Муктар Дьякаби (66')

    Благодаря этой победе «Осасуна» поднялась на 8-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 40 очков. «Валенсия» с 35 очками располагается на 14-й строчке.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Астон Вилла» отберет очки у «Манчестер Сити»?
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.22
    •
  • «Реал» много не забьет
  • «Кадис» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Интер» в концовке додавит «Специю»?
  • «Специя» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.74
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  3.22
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Кадис — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Специя — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ювентус — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Ванкувер — Оттава
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Касымпаша — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры