«Осасуна» — «Валенсия»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 31-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу надсо счетом 3:1.

Голы в составе хозяев забили Хавьер Мартинес, Хонатан Кальери и Роберто Торрес, отличившийся с пенальти и не реализовавший еще один 11-метровый удар.

Единственный гол гостей забил Кевин Гамейро.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе и отыграл 70 минут.

Футбол. Испания. Примера Осасуна — Валенсия 3:1 Голы: 1:0 Хави Мартинес (13'), 1:1 Кевин Гамейро (30'), 2:1 Хонатан Кальери (32'), 3:1 Роберто Торрес (пенальти) (67') Осасуна: Серхио Эррера, Начо Видаль, Давид Гарсия, Аридане Эрнандес, Мануэль Санчес, Ойер Оласабаль (Хон Монкайола, 63'), Роберто Торрес (Эсекьель Авила, 78'), Лукас Торро, Хави Мартинес (Дарко Брашанац, 74'), Хонатан Кальери (Анте Будимир, 78'), Адриан Лопес (Рубен Гарсия, 63') Валенсия: Хауме, Габриэл Паулиста, Муктар Дьякаби, Хосе Гайя, Guillem Molina (Давид Хасон, 80'), Денис Черышев (Патрик Кутроне, 68'), Даниэль Васс, Урош Рачич (Кристиан Олива, 52'), Юнус Муса (Ли Кан Ин, 52'), Гонсалу Гуэдеш, Кевин Гамейро (Ману Вальехо, 80') Предупреждения: Гонсалу Гуэдеш (28'), Ойер Оласабаль (47'), Муктар Дьякаби (66')

Благодаря этой победе «Осасуна» поднялась на 8-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 40 очков. «Валенсия» с 35 очками располагается на 14-й строчке.