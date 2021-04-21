Куман: Все говорят о Суперлиге, о Лиге чемпионов, но УЕФА игнорирует игроков

Главный тренерсчитает, что УЕФА стоит прислушаться к игрокам в вопросе составления календаря матчей. Также голландец обсудил вопрос Суперлиги.

«Футболисты проводят безумное количество матчей. Все говорят о Суперлиге, о Лиге чемпионов... Но УЕФА игнорирует игроков, которые проводят слишком много матчей. Только деньги имеют значение. Посмотрите на наше расписание, мы завтра играем в 23:00.

Мы говорим об изменениях уже много лет, даже в Нидерландах идет обсуждение. Но есть много вещей, которые в футболе менять не стоит.

Если судить по моему опыту, то на пресс-конференциях всем больше нравится говорить о вещах, далеких от футбола. Мне бы хотелось чаще говорить о тактике, об анализе игры. Но я понимаю, что вне футбола — все самое интересное», — цитирует Кумана Marca.

Напомним, что о выходе объявили все клубы, кроме «Барселоны» и «Реала».