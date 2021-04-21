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    Куман: Все говорят о Суперлиге, о Лиге чемпионов, но УЕФА игнорирует игроков

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    Главный тренер Рональд Куман считает, что УЕФА стоит прислушаться к игрокам в вопросе составления календаря матчей. Также голландец обсудил вопрос Суперлиги.

    Рональд Куман
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    Рональд Куман

    «Футболисты проводят безумное количество матчей. Все говорят о Суперлиге, о Лиге чемпионов... Но УЕФА игнорирует игроков, которые проводят слишком много матчей. Только деньги имеют значение. Посмотрите на наше расписание, мы завтра играем в 23:00.

    Мы говорим об изменениях уже много лет, даже в Нидерландах идет обсуждение. Но есть много вещей, которые в футболе менять не стоит.

    Если судить по моему опыту, то на пресс-конференциях всем больше нравится говорить о вещах, далеких от футбола. Мне бы хотелось чаще говорить о тактике, об анализе игры. Но я понимаю, что вне футбола — все самое интересное», — цитирует Кумана Marca.

    Напомним, что о выходе объявили все клубы, кроме «Барселоны» и «Реала».

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