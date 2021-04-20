Гвардиола критично отозвался о Суперлиге

Главный тренер «Манчестер Сити»хочет получить больше ответов на волнующие вопросы относительно создания Суперлиги.

Испанский специалист заявил, что в спорте обязательно должна быть связь между результатом и вознаграждением.

«Спорт не может считаться спортом, когда пропадает связь между результатом и вознаграждением. Это больше не спорт, если поражение больше не имеет значения.

Вопрос о создании Суперлиги требует уточнений. Почему клубы приняли такое решение? Почему "Аякс" не входит в этот список, хотя имеет богатую историю побед? Все это нужно узнать», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.