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    Гвардиола критично отозвался о Суперлиге

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола хочет получить больше ответов на волнующие вопросы относительно создания Суперлиги.

    Пеп Гвардиола
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    Пеп Гвардиола

    Испанский специалист заявил, что в спорте обязательно должна быть связь между результатом и вознаграждением.

    «Спорт не может считаться спортом, когда пропадает связь между результатом и вознаграждением. Это больше не спорт, если поражение больше не имеет значения.

    Вопрос о создании Суперлиги требует уточнений. Почему клубы приняли такое решение? Почему "Аякс" не входит в этот список, хотя имеет богатую историю побед? Все это нужно узнать», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

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