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    Клубы Суперлиги не отказываются от участия в чемпионатах своих стран

    Футбол УЕФА ФИФА Европейская Суперлига
    Накануне 12 топ-клубов Европы объявили о создании Евролиги. Это испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм», итальянские «Ювентус», «Милан» и «Интер». Ожидается, что в ближайшее время к ним присоединятся немецкие «Бавария» и «Лейпциг», а также португальский «Порту».

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    УЕФА

    Ранее УЕФА выпустил официальное заявление, в котором сообщил, что все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные.

    При этом сами клубы-создатели Суперлиги не отказываются от участия в чемпионатах своих стран.

  • Еврокубки и чемпионаты могут быть остановлены, результаты — аннулированы
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    • «Игры Суперлиги будут проводиться в середине недели. Все команды останутся в своих национальных лигах», — говорится в официальном заявлении клубов, создавших новый турнир.

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