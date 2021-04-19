Клубы Суперлиги не отказываются от участия в чемпионатах своих стран

Ранее УЕФА выпустил официальное заявление, в котором сообщил, что все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные.
При этом сами клубы-создатели Суперлиги не отказываются от участия в чемпионатах своих стран.
«Игры Суперлиги будут проводиться в середине недели. Все команды останутся в своих национальных лигах», — говорится в официальном заявлении клубов, создавших новый турнир.