Экс-игрок «Арсенала» разочарован созданием Суперлиги

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Францииотреагировал на создание Суперлиги.

«Океееей. Я думаю, что перестану смотреть футбол, потому что футбол, который я знаю, больше не футбол», — написал Санья в Twitter.

Oooook .. i think i will stop watching football..cause the football i know is not football anymore 😭 — Bacary Sagna (@Sagnaofficial) April 18, 2021

Кроме «Арсенала», в Суперлиги Европы примут участие «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ювентус» и «Милан» и еще три клуба-основателя лиги. Еще пять участников будут определяться по итогам квалификации.