Экс-игрок «Арсенала» разочарован созданием Суперлиги

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Францииотреагировал на создание Суперлиги.

«Океееей. Я думаю, что перестану смотреть футбол, потому что футбол, который я знаю, больше не футбол», — написал Санья в Twitter.

Oooook .. i think i will stop watching football..cause the football i know is not football anymore 😭