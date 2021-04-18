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    Понсе: «Уфа» сегодня играла ничуть не хуже чем первые 5 команд РПЛ

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    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал поражение со счетом 0:3 от «Уфы» в домашнем матче 26-го тура РПЛ.

    Эсекьель Понсе
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    Эсекьель Понсе

    «Я очень расстроен сегодняшним результатом. Перед игрой мы не представляли, что сегодняшний вечер может закончиться таким образом.

    Мы очень плотно готовились к этому матчу, но в итоге все пошло не так. Не справились.

    Я считаю, что мы играем в более разнообразный, комбинационный футбол. Сегодня мы тоже старались так играть.

    Благо, у нас есть для этого исполнители и качество. Просто нам не хватало терпения в атаке. Считаю, что это было в том числе причиной поражения.

    Прежде всего я должен признать, что "Уфа" сегодня играла ничуть не хуже чем первые 5 команд нашего чемпионата.

    Как я уже сказал, дело было в терпении. В финальной стадии атаки нам его не хватило. Когда этого терпения нет, мяч теряется, соперник бежит в контратаку.

    Собственно, мы сегодня на этих контратаках пропустили три гола», — передает слова Понсе Sport24.

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