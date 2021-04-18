Понсе: «Уфа» сегодня играла ничуть не хуже чем первые 5 команд РПЛ

Нападающий «Спартака»прокомментировал поражение со счетом 0:3 отв домашнем матче 26-го тура РПЛ.

«Я очень расстроен сегодняшним результатом. Перед игрой мы не представляли, что сегодняшний вечер может закончиться таким образом.

Мы очень плотно готовились к этому матчу, но в итоге все пошло не так. Не справились.

Я считаю, что мы играем в более разнообразный, комбинационный футбол. Сегодня мы тоже старались так играть.

Благо, у нас есть для этого исполнители и качество. Просто нам не хватало терпения в атаке. Считаю, что это было в том числе причиной поражения.

Прежде всего я должен признать, что "Уфа" сегодня играла ничуть не хуже чем первые 5 команд нашего чемпионата.

Как я уже сказал, дело было в терпении. В финальной стадии атаки нам его не хватило. Когда этого терпения нет, мяч теряется, соперник бежит в контратаку.

Собственно, мы сегодня на этих контратаках пропустили три гола», — передает слова Понсе Sport24.