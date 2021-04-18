ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиПервый титул новой эры. «Барса» поиздевалась над «Атлетиком»
  • 20:57
    • «Спартак» разгромно проиграл «Уфе»
  • 19:43
    • УЕФА выступил против создания футбольной Суперлиги
  • 23:53
    • «Реал» не справился с «Хетафе»
  • 23:45
    • «Наполи» сыграл вничью с «Интером»
  • 22:30
    • «Лестер» победил «Саутгемптон» и сыграет с «Челси» в финале Кубка Англии
    Все новости спорта

    «Наполи» сыграл вничью с «Интером»

    Футбол Серия A Футбол Италии Наполи Интер Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 31-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своем поле сыграл вничью с миланским «Интером» — 1:1 .

    «Наполи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Наполи»

    Счет был открыт благодаря автоголу. На 36-й минуте встречи защитник «Интера» Стефан де Врей столкнулся с вратарем своей команды Самиром Хандановичем, после чего тот выронил мяч, который закатился в ворота.

    На 55-й минуте миланский клуб отыгрался благодаря голу датского полузащитника Кристиана Эриксена, установив окончательный счет матча.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Интер 1:1
    Голы: 1:0 Самир Ханданович (автогол) (36'), 1:1 Кристиан Эриксен (55') Наполи: Алекс Мерет, Мариу Руй, Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали, Костас Манолас, Диего Демме, Фабиан (Тьемуэ Бакайоко, 90'), Пётр Зелиньски (Элиф Элмас, 88'), Маттео Политано (Эльсеид Хюсай, 90'), Лоренцо Инсинье, Виктор Осимхен (Дрис Мертенс, 74') Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони, Ашраф Хакими, Николо Барелла, Кристиан Эриксен (Роберто Гальярдини, 84'), Маттео Дармиан (Иван Перишич, 69'), Марсело Брозович, Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 75') Предупреждения: Калиду Кулибали (38'), Маттео Дармиан (63'), Диего Демме (80'), Маттео Политано (87'), Дрис Мертенс (89'), Костас Манолас (90'), Ашраф Хакими (90')

    Лидирующий в чемпионате «Интер» набрал 75 очков, у идущего вторым «Милана» — 66. «Наполи» набрал 60 баллов и остался на пятой строчке таблицы Серии А.

    В следующем туре «Интер» сыграет на чужом поле со «Специей» (21 апреля), «Наполи» примет «Лацио» (22 апреля).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» продлит серию побед в АПЛ?
  • «Лидс» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Игра лидеров будет с обоюдно забитыми мячами
  • «Альмерия» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Три очка в этой игре достанутся хозяевам
  • «Леганес» — «Понферрадина». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Лидс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Альмерия — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Леганес — Понферрадина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Сапата-Миральес — Кузнецов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Алькарас — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лопес — Музетти
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры