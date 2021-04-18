«Наполи» сыграл вничью с «Интером»

В матче 31-го тура итальянской Серии Ана своем поле сыграл вничью с миланским— 1:1 .

Счет был открыт благодаря автоголу. На 36-й минуте встречи защитник «Интера» Стефан де Врей столкнулся с вратарем своей команды Самиром Хандановичем, после чего тот выронил мяч, который закатился в ворота.

На 55-й минуте миланский клуб отыгрался благодаря голу датского полузащитника Кристиана Эриксена, установив окончательный счет матча.

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Интер 1:1 Голы: 1:0 Самир Ханданович (автогол) (36'), 1:1 Кристиан Эриксен (55') Наполи: Алекс Мерет, Мариу Руй, Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали, Костас Манолас, Диего Демме, Фабиан (Тьемуэ Бакайоко, 90'), Пётр Зелиньски (Элиф Элмас, 88'), Маттео Политано (Эльсеид Хюсай, 90'), Лоренцо Инсинье, Виктор Осимхен (Дрис Мертенс, 74') Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони, Ашраф Хакими, Николо Барелла, Кристиан Эриксен (Роберто Гальярдини, 84'), Маттео Дармиан (Иван Перишич, 69'), Марсело Брозович, Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 75') Предупреждения: Калиду Кулибали (38'), Маттео Дармиан (63'), Диего Демме (80'), Маттео Политано (87'), Дрис Мертенс (89'), Костас Манолас (90'), Ашраф Хакими (90')

Лидирующий в чемпионате «Интер» набрал 75 очков, у идущего вторым «Милана» — 66. «Наполи» набрал 60 баллов и остался на пятой строчке таблицы Серии А.

В следующем туре «Интер» сыграет на чужом поле со «Специей» (21 апреля), «Наполи» примет «Лацио» (22 апреля).