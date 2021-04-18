ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиПервый титул новой эры. «Барса» поиздевалась над «Атлетиком»
  • 19:43
    • УЕФА выступил против создания футбольной Суперлиги
  • 18:00
    • Гол Малиновского принес «Аталанте» победу над «Ювентусом»
  • 19:56
    • «Монако» крупно обыграл «Бордо»
  • 19:12
    • «Атлетико» всухую разгромил «Эйбар»
  • 18:52
    • Рублев уступил Циципасу в финале «Мастерса» в Монте-Карло
    Все новости спорта

    «Монако» крупно обыграл «Бордо»

    «Бордо» — «Монако»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Монако Бордо Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 33-го тура чемпионата Франции «Бордо» потерпел домашнее поражение от «Монако» со счетом 0:3.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В составе победителей голами отличились Кевин Фолланд, Желсон Мартинш и Стеван Йоветич.

    Отметим, что с 72-й минуте хозяева играли в меньшинстве — полузащитник Том Лаку получил две желтые карточки за 6 минут.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Бордо — Монако 0:3
    Голы: 0:1 Кевин Фолланд (29'), 0:2 Желсон Мартинш (48'), 0:3 Стеван Йоветич (90') Бордо: Бенуа Костиль, Лоран Косельни (Мешер, 24'), Юссуф Сабали, Лорис Бенито, Поль Байсс, Ясин Адли, Тома Башич (Жан-Мишель Сери, 82'), Tom Lacoux, Атем Бен-Арфа (Николя де Превиль, 63'), Хван Ый Чо (Amadou Traore, 83'), Реми Уден (Мехди Зеркан, 63') Монако: Бенжамен Леком, Гильермо Марипан, Caio Henrique, Джибриль Сидибе, Бенуа Бадьяшиль, Орельен Чуаэми, Желсон Мартинш (Рубен Агилар, 75'), Александр Головин (Софьян Диоп, 67'), Юссуф Фофана (Флорентину Луиш, 83'), Виссам Бен-Йеддер (Стеван Йоветич, 67'), Кевин Фолланд (Фоде Балло, 83') Предупреждения: Юссуф Фофана (15'), Tom Lacoux (73'), Мехди Зеркан (76'), Tom Lacoux (79'), Жан-Мишель Сери (84')

    После этого матча «Монако» с 68 очками на 3-м месте в таблице Лиги 1, «Бордо» с 36 очками на 16-м месте.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Красно-белые» прервут серию неудач в играх с уфимцами
  • «Спартак» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • Остановит ли «Наполи» «Интер»?
  • «Наполи» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Сможет ли «Реал» не потерять очки с «Хетафе»?
  • «Хетафе» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Лидс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Интер Майами — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Аризона — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Чикаго
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Даллас — Детройт
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Флорида — Коламбус
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры