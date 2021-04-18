«Бордо» — «Монако»: счет матча 0:3, обзор голов

В матче 33-го тура чемпионата Франциипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:3.

В составе победителей голами отличились Кевин Фолланд, Желсон Мартинш и Стеван Йоветич.

Отметим, что с 72-й минуте хозяева играли в меньшинстве — полузащитник Том Лаку получил две желтые карточки за 6 минут.

Футбол. Франция. Лига 1 Бордо — Монако 0:3 Голы: 0:1 Кевин Фолланд (29'), 0:2 Желсон Мартинш (48'), 0:3 Стеван Йоветич (90') Бордо: Бенуа Костиль, Лоран Косельни (Мешер, 24'), Юссуф Сабали, Лорис Бенито, Поль Байсс, Ясин Адли, Тома Башич (Жан-Мишель Сери, 82'), Tom Lacoux, Атем Бен-Арфа (Николя де Превиль, 63'), Хван Ый Чо (Amadou Traore, 83'), Реми Уден (Мехди Зеркан, 63') Монако: Бенжамен Леком, Гильермо Марипан, Caio Henrique, Джибриль Сидибе, Бенуа Бадьяшиль, Орельен Чуаэми, Желсон Мартинш (Рубен Агилар, 75'), Александр Головин (Софьян Диоп, 67'), Юссуф Фофана (Флорентину Луиш, 83'), Виссам Бен-Йеддер (Стеван Йоветич, 67'), Кевин Фолланд (Фоде Балло, 83') Предупреждения: Юссуф Фофана (15'), Tom Lacoux (73'), Мехди Зеркан (76'), Tom Lacoux (79'), Жан-Мишель Сери (84')

После этого матча «Монако» с 68 очками на 3-м месте в таблице Лиги 1, «Бордо» с 36 очками на 16-м месте.