«Ньюкасл» — «Вест Хэм»: счет матча 3:2, обзор голов

В рамках 32-го тура английской Премьер-лигина выезде проиграл— 2:3.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Футболисты «Ньюкасла» Фото: nufc.co.uk

«Сороки» вышли вперед на 36-й минуте благодаря автоголу Иссы Диопа. А еще через несколько секунд гости остались в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил Крэйг Доусон.

На 41-й минуте Жоэлинтон воспользовался ошибкой Лукаша Фабиански и удвоил преимущество «Ньюкасла».

Подопечные Дэвида Мойеса сократили отставание на 73-й минуте. Диоп точно пробил головой метров с одиннадцати в нижний угол.

Спустя семь минут «молотобойцы» и вовсе восстановили паритет усилиями Джесси Лингарда, забившего с пенальти.

И все же на 83-й минуте хозяева вырвали победу. Джозеф Уиллок откликнулся на навес в штрафную и ударом головой принес своей команде три очка.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Вест Хэм 3:2 Голы: 1:0 Исса Диоп (автогол) (36'), 2:0 Жоэлинтон (41'), 2:1 Исса Диоп (73'), 2:2 Джесси Лингард (пенальти) (80'), 3:2 Джозеф Уиллок (82') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Киран Кларк, Пол Дамметт, Федерико Фернандес, Джонджо Шелви, Мэтт Ритчи, Jacob Murphy, Мигель Альмирон, Шон Лонгстафф (Джозеф Уиллок, 81'), Жоэлинтон (Энди Кэрролл, 90'), Аллан Сент-Максимен (Каллум Уилсон, 64') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Крэйг Доусон, Анджело Огбонна, Исса Диоп, Владимир Цоуфаль, Джесси Лингард (Мануэль Лансини, 87'), Марк Ноубл (Саид Бенрахма, 75'), Пабло Форнальс, Томаш Соучек, Бенджамин Джонсон (Райан Фредерикс, 90'), Джаррод Боуэн Предупреждения: Крэйг Доусон (12'), Джонджо Шелви (16'), Крэйг Доусон (36'), Jacob Murphy (90')

В турнирной таблице АПЛ «Вест Хэм» занимает четвертое место (55 очков), а «Ньюкасл» — 15-е (35 очков).