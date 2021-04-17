ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнКейн спас «Тоттенхэм», но получил травму. «Шпоры» набрали очко на «Гудисон Парк»
  • 13:04
    • Сборная России впервые в истории выиграла командный ЧМ по фигурному катанию
  • 17:04
    • Хэмилтон стал лучшим в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи
  • 16:38
    • «Крылья Советов» одержали 11-ю подряд победу в ФНЛ
  • 16:29
    • «Вест Хэм» в меньшинстве проиграл «Ньюкаслу»
  • 16:02
    • «Ахмат» на своем поле обыграл «Химки»
    Все новости спорта

    «Вест Хэм» в меньшинстве проиграл «Ньюкаслу»

    «Ньюкасл» — «Вест Хэм»: счет матча 3:2, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Ньюкасл Вест Хэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В рамках 32-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» на выезде проиграл «Ньюкаслу» — 2:3.

    Футболисты «Ньюкасла»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболисты «Ньюкасла»

    «Сороки» вышли вперед на 36-й минуте благодаря автоголу Иссы Диопа. А еще через несколько секунд гости остались в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил Крэйг Доусон.

    На 41-й минуте Жоэлинтон воспользовался ошибкой Лукаша Фабиански и удвоил преимущество «Ньюкасла».

    Подопечные Дэвида Мойеса сократили отставание на 73-й минуте. Диоп точно пробил головой метров с одиннадцати в нижний угол.

    Спустя семь минут «молотобойцы» и вовсе восстановили паритет усилиями Джесси Лингарда, забившего с пенальти.

    И все же на 83-й минуте хозяева вырвали победу. Джозеф Уиллок откликнулся на навес в штрафную и ударом головой принес своей команде три очка.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Вест Хэм 3:2
    Голы: 1:0 Исса Диоп (автогол) (36'), 2:0 Жоэлинтон (41'), 2:1 Исса Диоп (73'), 2:2 Джесси Лингард (пенальти) (80'), 3:2 Джозеф Уиллок (82') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Киран Кларк, Пол Дамметт, Федерико Фернандес, Джонджо Шелви, Мэтт Ритчи, Jacob Murphy, Мигель Альмирон, Шон Лонгстафф (Джозеф Уиллок, 81'), Жоэлинтон (Энди Кэрролл, 90'), Аллан Сент-Максимен (Каллум Уилсон, 64') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Крэйг Доусон, Анджело Огбонна, Исса Диоп, Владимир Цоуфаль, Джесси Лингард (Мануэль Лансини, 87'), Марк Ноубл (Саид Бенрахма, 75'), Пабло Форнальс, Томаш Соучек, Бенджамин Джонсон (Райан Фредерикс, 90'), Джаррод Боуэн Предупреждения: Крэйг Доусон (12'), Джонджо Шелви (16'), Крэйг Доусон (36'), Jacob Murphy (90')

    В турнирной таблице АПЛ «Вест Хэм» занимает четвертое место (55 очков), а «Ньюкасл» — 15-е (35 очков).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Огорчит ли Семак Гончаренко в Краснодаре?
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Подберет ли Тухель правильную тактику на матч с «МанСити»?
  • «Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Финал Кубка Короля не будет результативным
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.02
  • Экспресс дня 17 апреля
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.42
  • Прогноз на матч Шахтер — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Нант — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Жабер — Ковинич
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Брест — Ланс
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лацио — Беневенто
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры