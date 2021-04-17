Флик хочет расторгнуть контракт с «Баварией»

Главный тренер «Баварии»дал интервью после победы над «Вольфсбургом» со счетом 3:2.

«Сегодня я сказал команде, что хотел бы расторгнуть свой контракт в конце сезона. Хочу расторгнуть контракт летом, это факт. Для меня было важно, чтобы команда узнала об этом от меня лично. Руководству о желании уйти я сообщил сразу после вылета из Лиги чемпионов. Хочу поблагодарить клуб, который дал мне возможность управлять этой невероятной командой», — цитирует Флика Twitter Bayern & Germany.

Напомним, что при Флике «Бавария» стала чемпионом Германии, завоевала Кубок и Суперкубок Германии, стала победителем Лиги чемпионов, а также одержала победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.