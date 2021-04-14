Малафеев о дисквалификации Гильерме: Такие решения, мягко говоря, неоднозначны

Вячеслав Малафеев Фото: globallookpress.com
«Я всегда на стороне игроков. К сожалению, футболисты обязаны исполнять решения вышестоящих органов.
Но я не могу прокомментировать это решение так же, как это делали другие мои коллеги по "Зениту". Такие решения, мягко говоря, неоднозначны», — приводит слова Малафеева Sport24.
Ранее было опубликовано видео, на котором голкипер «железнодорожников» провоцирует болельщиков «Спартака».
В текущем сезоне РПЛ 35-летний игрок провел 22 матча и пропустил 21 мяч. «Локомотив» идет на третьем месте в таблице, набрав 46 очков.