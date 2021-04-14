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    Малафеев о дисквалификации Гильерме: Такие решения, мягко говоря, неоднозначны

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    Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о решении КДК РФС дисквалифицировать голкипера «Локомотива» Гильерме на два матча за жест в адрес болельщиков «Спартака» (2:0) в 25-м туре РПЛ.

    Вячеслав Малафеев
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    Вячеслав Малафеев

    «Я всегда на стороне игроков. К сожалению, футболисты обязаны исполнять решения вышестоящих органов.

    Но я не могу прокомментировать это решение так же, как это делали другие мои коллеги по "Зениту". Такие решения, мягко говоря, неоднозначны», — приводит слова Малафеева Sport24.

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    • Ранее было опубликовано видео, на котором голкипер «железнодорожников» провоцирует болельщиков «Спартака».

    В текущем сезоне РПЛ 35-летний игрок провел 22 матча и пропустил 21 мяч. «Локомотив» идет на третьем месте в таблице, набрав 46 очков.

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