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    ПСЖ проиграл «Баварии», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

    ПСЖ — «Бавария»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» потерпел домашнее поражение от мюнхенской «Баварии» со счетом 0:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 40-й минуте. Алаба пробил по воротам парижан, Кейлор Навас отбил ногой, мяч перед ним взмыл в воздух, а набегавший Эрик Шупо-Мотинг протаранил Кимпембе, вогнав и его, и мяч в ворота.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
    ПСЖ — Бавария 0:1
    Гол: 0:1 Эрик Максим Шупо-Мотинг (40') ПСЖ: Кейлор Навас, Преснел Кимпембе, Перейра Данилу, Абду Диалло (Митчел Баккер, 58'), Колин Дагба, Леандро Даниэль Паредес, Неймар, Анхель Ди Мария (Андер Эррера, 88'), Юлиан Дракслер (Мойзе Кин, 73'), Идрисса Гана Гейе, Килиан Мбаппе Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Жером Боатенг, Альфонсо Дэвис (Джамал Мусиала, 71'), Лукас Эрнандес, Йозуа Киммих, Лерой Зане, Томас Мюллер, Давид Алаба, Кингсли Коман, Эрик Максим Шупо-Мотинг (Хави Мартинес, 85') Предупреждения: Давид Алаба (52'), Колин Дагба (55'), Томас Мюллер (68')

    Первый матч закончился гостевой победой ПСЖ со счетом 3:2. По сумме двух матчей, за счет голов забитых на выезде, парижане вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

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