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    Красножан отметил вклад Фоминой в успехи женской сборной России по футболу

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Португалии Португалия
    Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан после победы над сборной Португалии по сумме двух стыковых матчей поблагодарил бывшего наставника команды Елену Фомину.

    Юрий Красножан
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    Юрий Красножан

    Российская команда отобралась в финальную часть чемпионата Европы, который состоится с 6 по 31 июля 2022 года в Англии.

    «Я бы отметил Елену Александровну Фомину, которая начинала комплектовать эту команду, привила ей дисциплину, организованность», — приводит слова Красножана ТАСС.

    По словам тренера, в первом матче российские футболистки были лучше готовы.

    «Все-таки сказалось, что у нас был перелет и не было ротации, за исключением одной позиции. В целом команда выполнила план на игру, только не забила.

    Сборная Португалии должна была сразу же отбираться на Евро, это интересная команда с яркими лидерами и базовым клубом в лице "Спортинга".

    Сам стиль ее игры понравился — комбинационный, с яркими включениями в атаку.

    Но когда команда организована, она в некоторой степени предсказуема, и против нее надо правильно сыграть, что нашим девочкам удалось», — добавил он.

    Напомним, что Фомина работала с женской сборной России восемь лет, включая групповой этап отборочного турнира на чемпионат Европы 2022 года.

    В настоящий момент она возглавляет женскую команду московского «Локомотива».

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