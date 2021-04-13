Красножан отметил вклад Фоминой в успехи женской сборной России по футболу

Российская команда отобралась в финальную часть чемпионата Европы, который состоится с 6 по 31 июля 2022 года в Англии.
«Я бы отметил Елену Александровну Фомину, которая начинала комплектовать эту команду, привила ей дисциплину, организованность», — приводит слова Красножана ТАСС.
По словам тренера, в первом матче российские футболистки были лучше готовы.
«Все-таки сказалось, что у нас был перелет и не было ротации, за исключением одной позиции. В целом команда выполнила план на игру, только не забила.
Сборная Португалии должна была сразу же отбираться на Евро, это интересная команда с яркими лидерами и базовым клубом в лице "Спортинга".
Сам стиль ее игры понравился — комбинационный, с яркими включениями в атаку.
Но когда команда организована, она в некоторой степени предсказуема, и против нее надо правильно сыграть, что нашим девочкам удалось», — добавил он.
Напомним, что Фомина работала с женской сборной России восемь лет, включая групповой этап отборочного турнира на чемпионат Европы 2022 года.
В настоящий момент она возглавляет женскую команду московского «Локомотива».