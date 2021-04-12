«Вест Бромвич» — «Саутгемптон»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче 31-го тура АПЛодержал домашнюю победу надсо счетом 3:0

В составе победителей отличились Матеус Перейра, Мэтт Филлипс и Каллум Робинсон.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Бромвич — Саутгемптон 3:0 Голы: 1:0 Матеус Перейра (пенальти) (32'), 2:0 Мэтт Филлипс (35'), 3:0 Каллум Робинсон (69') Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Кайл Бартли (Адесево Аджайи, 85'), Конор Таунсенд, Dara O'Shea, Мэтт Филлипс, Матеус Перейра, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Окай Йокушлу, Каллум Робинсон (Конор Галлахер, 72'), Мбайе Дьян (Хал Робсон-Кану, 76') Саутгемптон: Фрейзер Форстер, Кайл Уолкер-Питерс (Мусса Дженепо, 87'), Райан Бертранд, Янник Вестергор, Ян Беднарек, Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг, Ибраима Диало, Тео Уолкотт (Че Адамс, 76'), Дэнни Ингс (Нейтан Телла, 87'), Нейтан Редмонд Предупреждение: Джеймс Уорд-Праус (37')

В турнирной таблице АПЛ «Вест Бромвич» (24 очка) по-прежнему идет в зоне вылета, но клуб сократил отставание от спасительной 17-й строчки до 6 очков. У «Саутгемптона» (36) 14-я позиция.