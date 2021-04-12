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    Симеоне: Я очень доволен игроками «Атлетико», они проделали огромную работу

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 30-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (1:1).

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Первый тайм был очень хорошим. В первые минуты матча мы вели игру, у нас были опасные моменты, а затем они забили. Думаю, мы могли доставить им больше неприятностей во втором тайме. Мы должны были побеждать. Очень доволен игроками, они проделали огромную работу.

    Чемпионство? Не люблю ложь. Мы идем от игры к игре, и я не собираюсь ничего менять. Я люблю этот момент», — приводит слова Симеоне AS.

    «Атлетико» набрал 67 очков и поднялся на первое место в таблице Примеры. Идущий вторым «Реал» отстает на один балл.

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