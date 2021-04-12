Голы Эджуке и Рондона принесли ЦСКА победу над «Ротором»

Московскийодержал домашнюю победу над волгоградским(2:0) в матче 25-го тура чемпионата России.

Армейцы открыли счет в добавленное к первому тайму время. Сигурдссон от левого угла штрафной сместился ближе к центру и сделал передачу на Эджуке, который обработал мяч и с правой ноги пробил низом в левый угол ворот «Ротора».

А на 70-й минуте Тикнизян получил мяч от Эджуке, прошёл к штрафной и покатил его на Рондона. Саломон правой ногой чуть подбросил мяч, убрав его в сторону от выбежавшего навстречу Чондрича, а затем левой отправил в уже пустые ворота гостей.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Ротор 2:0 Голы: 1:0 Чидера Эджук (45'), 2:0 Хосе Саломон Рондон (71') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев, Никола Влашич, Чидера Эджук (Vladislav Yakovlev, 88'), Арнор Сигурдссон (Наяир Тикнизян, 64'), Константин Марадишвили (Алан Дзагоев, 64'), Иван Обляков (Ильзат Ахметов, 77'), Хосе Саломон Рондон (Фёдор Чалов, 77') Ротор: Josip Condric, Сергей Макаров, Данил Степанов, Седрик Гогуа Куаме, Соломон Кверквелия, Олег Игоревич Алейник, Евгений Песегов (Vladimir Medved, 85'), Илья Жигулёв, Зурико Давиташвили (Nikolay Kipiani, 61'), Flamarion (Камиль Муллин, 61'), Андрес Понсе (Giorgi Arabidze, 88') Предупреждение: Ильзат Ахметов (89')

Это первая домашняя победа для Ивицы Олича в качестве главного тренера армейского клуба.

ЦСКА набрал 46 очков и занимает четвертую строчку таблицы РПЛ. «Ротор» потерпел четвертое поражение подряд и идет 14-м, имя в активе 18 очков.