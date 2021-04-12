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    Бабаев: Пока рано делать какие-то выводы о работе Олича

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    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу над «Ротором» в матче 25-го тура РПЛ (2:0).

    Роман Бабаев
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    Роман Бабаев

    «Тяжелая игра, "Ротор" хорошо оборонялся. Пока рано делать какие-то выводы о работе Олича и строить перспективу. Впереди тяжелые игры, посмотрим после них.

    Задача на сезон? Олич сам очень амбициозен, если бы команда не стремилась хотя бы в еврокубки, было бы неинтересно.

    Контракты Васина и Набабкина? Пока рано об этом говорить, тренер решит позже», — сказал Бабаев «Спорт-Экспрессу».

    ЦСКА набрал 46 очков и занимает четвертое место в чемпионате России. 18 апреля армейцы сыграют на выезде с «Сочи».

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