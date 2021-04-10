«Уфа» — «Ахмат»: счет матча 3:0, обзор голов

Счет в матче был открыт на 13-й минуте. Кротов прорвался по левому флангу и навесил в штрафную, Бауэр сделал головой скидку во вратарскую — Мрзляк сыграл на опережение и послал мяч в ворота Шелии.
На 36-й минуте Иванов вырезал шикарную передачу из глубины, Кротов с правого края влетел в штрафную «Ахмата» и прострелил во вратарскую, Уилкер Анхель опередил Андрича и срезал мяч в свои ворота.
На 54-й минуте Бауэр забежал по флангу и навесил в штрафную, Андрич выкатил мяч на набежавшего Милетича, который хлёстко пробил в касание. Мяч после рикошета от Ненахова влетел в сетку ворот «Ахмата».
Эта победа стала первой для Алексея Стукалова в качестве главного тренера уфимцев. 37-летний специалист возглавил команду после ухода Рашида Рахимова.
«Уфа» набрала 17 очков и переместилась на 14-е место в таблице РПЛ. Гости с 32 очками располагаются на 11-й строчке.
В следующем туре «Уфа» на выезде сыграет со «Спартаком» (18 апреля), а «Ахмат» дома примет «Химки» (17 апреля).