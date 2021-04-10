«Уфа» — «Ахмат»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче 25-го тура чемпионата Россииодержала домашнюю победу надсо счетом 3:0.

Счет в матче был открыт на 13-й минуте. Кротов прорвался по левому флангу и навесил в штрафную, Бауэр сделал головой скидку во вратарскую — Мрзляк сыграл на опережение и послал мяч в ворота Шелии.

На 36-й минуте Иванов вырезал шикарную передачу из глубины, Кротов с правого края влетел в штрафную «Ахмата» и прострелил во вратарскую, Уилкер Анхель опередил Андрича и срезал мяч в свои ворота.

На 54-й минуте Бауэр забежал по флангу и навесил в штрафную, Андрич выкатил мяч на набежавшего Милетича, который хлёстко пробил в касание. Мяч после рикошета от Ненахова влетел в сетку ворот «Ахмата».

Футбол. Россия. Премьер-лига Уфа — Ахмат 3:0 Голы: 1:0 Filip Mrzljak (13'), 2:0 Wilker Angel (автогол) (36'), 3:0 Неманья Милетич (54') Уфа: Александр Беленов, Боян Йокич, Неманья Милетич, Константин Плиев, Мориц Бауэр (Григорий Морозов, 75'), Джемал Табидзе (Alexey Nikitin, 59'), Олег Иванов (Parfait Bizoza, 71'), Filip Mrzljak, Владислав Камилов (Артём Голубев, 58'), Komnen Andric, Вячеслав Кротов (Тимур Жамалетдинов, 71') Ахмат: Гиорги Шелия, Wilker Angel, Мирослав Богосавац, Александр Пуцко, Марат Быстров (Amir Adouyev, 9'), Бернард Бериша, Исмаэл Силва Лима (Зоран Нижич, 65'), Максим Ненахов, Евгений Харин (Никита Кармаев, 64'), Артём Тимофеев (Халид Кадыров, 78'), Владимир Ильин (Ladislav Almasi, 64') Предупреждения: Артём Тимофеев (15'), Вячеслав Кротов (33'), Владислав Камилов (56'), Константин Плиев (73'), Неманья Милетич (89'), Максим Ненахов (90')

Эта победа стала первой для Алексея Стукалова в качестве главного тренера уфимцев. 37-летний специалист возглавил команду после ухода Рашида Рахимова.

«Уфа» набрала 17 очков и переместилась на 14-е место в таблице РПЛ. Гости с 32 очками располагаются на 11-й строчке.

В следующем туре «Уфа» на выезде сыграет со «Спартаком» (18 апреля), а «Ахмат» дома примет «Химки» (17 апреля).