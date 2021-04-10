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    Талалаев: Очень сложно играть с командой, которая сильнее настроена и мотивирована

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    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от «Уфы» (0:3) в матче 25-го тура РПЛ.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Что понравилось в игре команды? Мне ничего не понравилось. Почему сегодня было много моментов у наших ворот? Потому что проиграли борьбу.

    Мы очень не хотели потерять футболистов на искусственном поле. К сожалению, это произошло.

    С первых минут были очень жесткие единоборства. Судья сделал большой допуск. Мы потеряли Быстрова.

    Те игроки, которые вышли, были неготовы к этой борьбе и к этой плотности. Когда один из молодых опорных полузащитников не добежал назад, мы сразу получили гол.

    Очень сложно играть с командой, которая сильнее настроена и мотивирована. У нас пока нет того класса, чтобы на нем выигрывать.

    Офсайд у Беришы? А у вас не возникло непонимание? Мяч к Берише отскочил от соперника. Ладно, не будем трогать другие матчи, а то некоторые обижаются.

    Поздравляю "Уфу" с победой. У них впереди еще пять финалов. Если они будут также настраиваться, есть шанс.

    Желаю в следующем году сыграть в оптимальных составах», — сказал Талалаев «Матч ТВ».

    После этой встречи «Ахмат» с 32 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.

    В следующем туре команда Андрея Талалаева на своем поле примет «Химки» (17 апреля).

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