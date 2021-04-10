Талалаев: Очень сложно играть с командой, которая сильнее настроена и мотивирована

Главный тренер «Ахмата»прокомментировал поражение от(0:3) в матче 25-го тура РПЛ.

«Что понравилось в игре команды? Мне ничего не понравилось. Почему сегодня было много моментов у наших ворот? Потому что проиграли борьбу.

Мы очень не хотели потерять футболистов на искусственном поле. К сожалению, это произошло.

С первых минут были очень жесткие единоборства. Судья сделал большой допуск. Мы потеряли Быстрова.

Те игроки, которые вышли, были неготовы к этой борьбе и к этой плотности. Когда один из молодых опорных полузащитников не добежал назад, мы сразу получили гол.

Очень сложно играть с командой, которая сильнее настроена и мотивирована. У нас пока нет того класса, чтобы на нем выигрывать.

Офсайд у Беришы? А у вас не возникло непонимание? Мяч к Берише отскочил от соперника. Ладно, не будем трогать другие матчи, а то некоторые обижаются.

Поздравляю "Уфу" с победой. У них впереди еще пять финалов. Если они будут также настраиваться, есть шанс.

Желаю в следующем году сыграть в оптимальных составах», — сказал Талалаев «Матч ТВ».

После этой встречи «Ахмат» с 32 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре команда Андрея Талалаева на своем поле примет «Химки» (17 апреля).