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    Стукалов: Сложно что-то сдвинуть за один день, но мы победили заслуженно

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    Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал победу над «Ахматом» (3:0) в матче 25-го тура РПЛ.

    Алексей Стукалов
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    Алексей Стукалов

    «Нам нужно еще прибавлять во многих вещах — в переходных фазах, в контроле мяча.

    Сложно что-то сдвинуть за один день, но сегодня мы сыграли очень агрессивно, старались переводить игру на чужую половину поля, использовать фланги. Считаю, что мы заслуженно победили.

    Почему атаки шли не через Олега Иванова? До меня его использовали в качестве нападающего, а сегодня мы опустили его туда, где он должен играть.

    Надо понимать, что до этого команда играла скованно и сдержанно. Не может всё поменяться в одночасье», — сказал Стукалов «Матч ТВ».

    Эта победа стала первой для «Уфы» под руководством Алексея Стукалова, который возглавил команду после ухода Рашида Рахимова.

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