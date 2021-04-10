«Лисд» в меньшинстве переиграл «Ман Сити»

В 31 туре АПЛна «Этихад Стэдиум» переигралсо счетом 2:1.

Команда Марсело Бьельсы выиграла благодаря дублю Стюарта Далласа. Сначала игрок пробил Эдерсона ударом и пределов штрафной площади, а затем переиграл голкипера «Ман Сити» в близкой дуэли, пробив ему между ног.

Гол у «Горожан» забил Ферран Торрес. На 76 минуте испанец из центра штрафной в касание переправил мяч в сетку.

Отметим, что в конце первого тайма «Лидс» остался в меньшинстве после удаления Лиама Купера.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Лидс 1:2 Голы: 0:1 Стюарт Даллас (42'), 1:1 Ферран Торрес (76'), 1:2 Стюарт Даллас (90') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Джон Стоунс, Натан Аке (Илкай Гюндоган, 59'), Бенжамен Менди (Филип Фоден, 74'), Жоау Канселу, Александр Зинченко, Бернарду Силва, Фернандиньо, Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус, Ферран Торрес Лидс: Иллан Меслье, Люк Эйлинг, Лиам Купер, Эгзиян Алиоски, Диего Льоренте, Тайлер Робертс (Робин Кох, 63'), Стюарт Даллас, Элдер Кошта, Рафаэл Диас, Калвин Филлипс, Патрик Бэмфорд (Паскаль Стрёйк, 45') Предупреждения: Натан Аке (35'), Эгзиян Алиоски (66'), Бернарду Силва (83'), Фернандиньо (90') Удаление: Лиам Купер (45')

«Ман Сити» потерпел четвертое поражение в сезоне, но остался на первом месте в АПЛ. «Лидс» сотворил сенсацию, набрал 45 очков и вышел на 9 место.