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    «Химки» — «Тамбов»: составы команд

    «Химки» — «Тамбов»: состав, прогноз, онлайн

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    Стали известны стартовые составы «Химок» и «Тамбова» на матч 25-го тура российской Премьер-лиги.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Боженов, Конате.

    Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Камышев, Могилевец, Корян, Трошечкин, Жумабеков, Себаи, Алиев, Глушенков.

    «Тамбов»: Сычев, Денисов, Шахов, Мартынов, Бавин, Алиев, Терехов, Кабахидзе, Карапузов, Архипов, Климов.

    Запасные: Сямук, Кайков, Гигашвили, Еркин, Ахмаев, Дроздов, Аванесян, Чабанов, Герман, Минаев.

    Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.

    С прогнозом на этот поединок можно ознакомится здесь, следить за ходом игры — тут.

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