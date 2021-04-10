«Химки» — «Тамбов»: состав, прогноз, онлайн

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Тамбова» на матч 25-го тура российской Премьер-лиги.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Боженов, Конате.

Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Камышев, Могилевец, Корян, Трошечкин, Жумабеков, Себаи, Алиев, Глушенков.

«Тамбов»: Сычев, Денисов, Шахов, Мартынов, Бавин, Алиев, Терехов, Кабахидзе, Карапузов, Архипов, Климов.

Запасные: Сямук, Кайков, Гигашвили, Еркин, Ахмаев, Дроздов, Аванесян, Чабанов, Герман, Минаев.

Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.

С прогнозом на этот поединок можно ознакомится здесь, следить за ходом игры — тут.