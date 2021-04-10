«Химки» сыграет на своем поле с «Тамбовом» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 14:00 мск. «Химки» — «Тамбов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

«Химки» за выживание давно уже не борются. Команда осела на 9 месте в турнирной таблице, а отрыв от зоны стыков очень даже комфортный — 17 очков.

Вот только атакуют химкинцы не очень результативно — всего 30 голов в 24 матчах. Впрочем, после провального старта, и такой показатель в радость.

В минувшем туре «Химки» потерпели поражение. «Зенит» был на голову сильнее, и попросту сыграл на классе — 2:0.

Все прогнозы на РПЛ

Поединки против тамбовцев для «Химок» проходят крайне непросто. Из пяти последних встреч команда выиграла только две при трех коллизиях.

«Тамбов»

«Тамбов» отчаянно борется за выживание. Впрочем, все прекрасно знают, что «волки» в профессиональном футболе — уже не жильцы.

В активе у тамбовцев сейчас только 13 очков, так что шансы сохранить прописку в РПЛ даже по спортивному принципу минимальные. А обороняется «Тамбов» просто ужасно — 45 пропущенных мячей.

«Тамбов» в минувшем туре смог дать бой ЦСКА, но в итоге уступил (1:2). Забили — уже хлеб, ведь атак команды не отличается забивными качествами — 15 голов.

В общем, гости способны дать бой «Химкам». Вот только вряд ли тамбовцы в итоге разживутся очками.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Химки» за 1.21, на ничью за 6.70, а на «Тамбов» — за 12.50

Хозяева При Игоре Черевченко выглядят вполне крепким коллективом, и уж с аутсайдером справиться должны.

«Тамбов» мало забивает, да и оборона регулярно совершает результативные ошибки.

Гости откровенно неудачно обороняются, чем после перерыва воспользуются подопечные Черевченко. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.73