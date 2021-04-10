«Эйбар» — «Леванте»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 30-го тура чемпионата Испаниипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:1.

Единственный гол забил в компенсированное к первому тайму время Хорхе де Фрутос.

Футбол. Испания. Примера Эйбар — Леванте 0:1 Гол: 0:1 Хорхе де Фрутос (45') Эйбар: Родригес Йоэль, Паулу Оливейра, Серхио Альварес, Анайц Арбилья, Папе Диоп (Кевин Родригеш, 62'), Такаси Инуи (Кике Энрике Гонсалес, 75'), Хосе Анхель, Алейш Гарсия (Мигель Атьенса, 75'), Алехандро Посо, Серхи Энрич (Педро Леон, 86'), Энрике Гарсия Леванте: Айтор, Оскар Дуарте, Серхио Постиго, Карлос Клерк, Коке Морено, Неманья Радоя (Микаэль Мальса, 19'), Энис Барди, Хосе Моралес Луис (Рубен Рочина, 68'), Хорхе де Фрутос (Рубен Везу, 84'), Рохер (Шейк Дукуре, 68'), Даниэль Гомес (Серхио Леон, 83') Предупреждения: Папе Диоп (15'), Карлос Клерк (17'), Серхио Постиго (38'), Алейш Гарсия (60'), Анайц Арбилья (65')

Валенсийцы набрали 38 очков и поднялись на 8-е место в таблице Примеры, «Эйбар» — 20-й (23).

18 апреля «Эйбар» на выезде сыграет с «Атлетико», «Леванте» примет «Вильярреал».