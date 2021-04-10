Бьелса: Мы заслужили победу, но было бы справедливо, если бы победил «Сити»

Наставник «Лидса»дал комментарий после матча 31 тура АПЛ, в котором его команда победила «Манчестер Сити» 2:1.

«Мы заслужили победу, но было бы справедливо, если бы победил "Сити". Это очень трудно понять, но я так считаю. Мы приложили очень много усилий, но "Сити" действительно доминировал, у них было больше моментов.

В такой игре сложно сократить разрыв в мастерстве, если не проявлять характер и агрессию.

Я считаю, что английские судьи очень хороши. ВАР позволяет снизить погрешность при принятии решении. Я не видел, что сделал Лиэм Купер, но мне кажется, что у арбитров всегда есть основания для принятия определенных решений.

Это не я победил Пепа Гвардиолу. На поле встретились две команды, исход матча решают игроки. Мы — просто-напросто два тренера двух команд, которые сегодня играли друг с другом», — сказал Бьелса в эфире BT Sport.