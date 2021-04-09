Артета: Я огорчен итоговым результатом, но не игрой «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала»прокомментировал результат матча с пражской(1:1) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

«Канониры» забили гол на 86-й минуте, но пропустили ответный в компенсированное время.

«Мы полностью контролировали матч. Мы забили гол, который так хотели, но также упустили несколько отличных моментов.

При угловом все может случиться. Их гол, конечно, меняет все ощущение после игры. Я скорее огорчен итоговым результатом, но не игрой.

Теперь нам нужно выиграть матч [в следующий четверг]. Мы настроены на победу. Нам нужно забивать — мы мы делали это в прошлом и должны сделать это снова», — приводит слова Артеты BT Sport.

Ответная встреча пройдет в Праге 15 апреля.