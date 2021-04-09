Аленичев: Мне сложно сказать, почему выбор ЦСКА пал на Олича

Бывший главный тренер «Спартака» и «Арсенала»поделился мнением о назначении хорватского специалиста

«Мне сложно сказать, почему выбор пал на хорвата. С одной стороны, он здорово проявил себя в ЦСКА и был одним из лучших легионеров команды.

Поэтому в какой-то степени его назначение закономерно и приятно для болельщиков красно-синих.

С другой — Ивица еще никогда не работал главным тренером. Но сейчас судить сложно, должно пройти время.

Возможно, в оставшихся турах РПЛ армейцы покажут такие результаты, что в клубе назначение Олича признают правильным ходом. Пока же это загадка для всех», — цитирует Аленичева RT.