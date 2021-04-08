Ярошик: Боюсь, в ЦСКА у Олича не пойдет

Бывший футболист ЦСКАпрокомментировал назначениена пост главного тренера «армейцев».

Олич возглавил ЦСКА в конце марта после увольнения Виктора Гончаренко. В первом матче под руководством хорватского специалиста столичный клуб выиграл у «Тамбова».

«Справится ли Олич с работой при условии полного отсутствия опыта? Очень хочется сказать "да", поскольку Ивица — мой друг и я желаю ему всего наилучшего.

Но не понаслышке знаю, что даже в маленькой команде возникает очень много проблем. А в топ-клубах вроде ЦСКА их еще больше.

Олич всегда был старательным футболистом, думаю, его отношение к делу не изменилось и на тренерском мостике. Но, боюсь, у него не пойдет… По крайней мере, так, как хочет сам Ивица. Надеюсь, я ошибаюсь», — приводит слова Ярошика «Чемпионат».