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    Ярошик: Боюсь, в ЦСКА у Олича не пойдет

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    Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера «армейцев».

    Ивица Олич
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    Ивица Олич

    Олич возглавил ЦСКА в конце марта после увольнения Виктора Гончаренко. В первом матче под руководством хорватского специалиста столичный клуб выиграл у «Тамбова».

    «Справится ли Олич с работой при условии полного отсутствия опыта? Очень хочется сказать "да", поскольку Ивица — мой друг и я желаю ему всего наилучшего.

    Но не понаслышке знаю, что даже в маленькой команде возникает очень много проблем. А в топ-клубах вроде ЦСКА их еще больше.

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    • Олич всегда был старательным футболистом, думаю, его отношение к делу не изменилось и на тренерском мостике. Но, боюсь, у него не пойдет… По крайней мере, так, как хочет сам Ивица. Надеюсь, я ошибаюсь», — приводит слова Ярошика «Чемпионат».

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