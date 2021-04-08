Карпов: Ударил, закрыл глаза, открываю — а мяч в ворота летит. Порадовался!

Защитник ЦСКАпрокомментировал победу армейцев над(2:1) в четвертьфинале Кубка России.

«В начале было немного тяжело. Ответственность чувствовал все 90 минут: матч надо было выигрывать, второго шанса не было.

Дал ли Олич какие-то наставления перед игрой? Он всю тактику на тренировке объяснил. Я с ним работаю с самого первого дня, так что все требования уже понимаю.

В моменте с голом пришла хорошая подача. Увидел, что мяч прилетает от игрока Тулы и выпрыгнул. Ударил, закрыл глаза, открываю — а мяч в ворота летит. Порадовался!

Какого соперника хочу в полуфинале? Да без разницы! Хотим выйти в финал. Это главное», — приводит слова игрока Sport24 .

Игрок признался, что не был свидетелем инцидента, случившегося после игры: по информации СМИ игроки «Арсенала» напали на тренеров ЦСКА в подтрибунном помещении.

«Эпизод в подтрибунке? Не сразу туда зашел, мы ходили к трибуне болельщиков, и я не знаю, было ли что-то», — сказал Карпов.