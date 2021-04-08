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    Карпов: Ударил, закрыл глаза, открываю — а мяч в ворота летит. Порадовался!

    Футбол ЦСКА Арсенал Тула Кубок России Футбол России
    Защитник ЦСКА Вадим Карпов прокомментировал победу армейцев над «Арсеналом» (2:1) в четвертьфинале Кубка России.

    Вадим Карпов
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    Вадим Карпов

    «В начале было немного тяжело. Ответственность чувствовал все 90 минут: матч надо было выигрывать, второго шанса не было.

    Дал ли Олич какие-то наставления перед игрой? Он всю тактику на тренировке объяснил. Я с ним работаю с самого первого дня, так что все требования уже понимаю.

    В моменте с голом пришла хорошая подача. Увидел, что мяч прилетает от игрока Тулы и выпрыгнул. Ударил, закрыл глаза, открываю — а мяч в ворота летит. Порадовался!

    Какого соперника хочу в полуфинале? Да без разницы! Хотим выйти в финал. Это главное», — приводит слова игрока Sport24 .

    Игрок признался, что не был свидетелем инцидента, случившегося после игры: по информации СМИ игроки «Арсенала» напали на тренеров ЦСКА в подтрибунном помещении.

    «Эпизод в подтрибунке? Не сразу туда зашел, мы ходили к трибуне болельщиков, и я не знаю, было ли что-то», — сказал Карпов.

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