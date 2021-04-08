Объявлены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
В список номинантов вошли полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне, форвард «Реала» Винисиус Жуниор, нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе и полузащитник «Челси» Жоржиньо.
🔝 За кого отдашь свой голос ты?— УЕФА (@UEFAcom_ru) April 7, 2021
⭐ Кевин де Брейне
⭐ Винисиус Жуниор
⭐ Килиан Мбаппе
⭐ Жоржиньо
Голосуй ▶️ https://t.co/tOLkEWUPj0#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/wgorP3olAY
Дубль Мбаппе помог ПСЖ переиграть «Баварию» (3:2), два мяча Винисиуса позволили «Реалу» победить «Ливерпуль» (3:1), гол Де Брейне помог «Манчестер Сити» обыграть дортмундскую «Боруссию» (2:1), а Жоржиньо отметился ассистом в игре с «Порту» (2:0).