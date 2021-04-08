«Аякс» — «Рома»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны составы «Аякса» и «Ромы» на первый матч 1/4 финала Лиги Европы.

Встреча пройдет в Амстердаме и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Аякс»: Схерпен, Ренсх, Тимбер, Мартинес, Тальяфико, Альварес, Классен, Гравенберх, Антони, Нерес, Тадич.

«Рома»: Пау Лопес, Ибаньес, Кристанте, Манчини, Спинаццола, Верету, Диавара, Бруно Перес, Педро, Пеллегрини, Джеко.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Аяксу». Коэффициент на его победу — 2.00, на успех «Ромы» — 3.84, на ничью — 4.00 Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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