Пирло: Цель — топ-4

Главный тренер «Ювентуса»заявил, что его команда стремится закончить сезон в топ-4 Серии А.

«В этом сезоне многое было сделано не так, но я бы снова поступил так же. Первый год сложен, надо верить в свои идеи и отдаваться работе. Это самый тяжелый чемпионат для каждого из нас, но от него будет польза в дальнейшем.

Цель — топ-4, потому что добраться до вершины таблицы тяжело. Нам надо выиграть мини-турнир длиной в 10 матчей и выиграть Кубок Италии.

Мы сожалеем и по поводу Лиги чемпионов, и по поводу чемпионата. Когда ты работаешь в "Юве", нужно не выбирать между целями, а достигать их.

"Беневенто" лишил нас чемпионских амбиций. У нас была возможность пройти дальше в ЛЧ, и вчера мы просто вышли из себя во время просмотра игр ЛЧ», — сказал Пирло Sky Sport Italia.

В перенесенном матче 3 тура Серии А «Ювентус» дома обыграл «Наполи» со счетом 2:1.