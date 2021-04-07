ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор СмоловСмолов рвется к победам, «Локомотив» — к титулам. «Локо» вышел в полуфинал Кубка России
  • 23:53
    • «Бавария» в Мюнхене проиграла ПСЖ в первом матче 1/4 финала ЛЧ
  • 21:39
    • Голы Роналду и Дибалы принесли «Ювентусу» победу над «Наполи»
  • 21:01
    • Дубль Смолова помог «Локомотиву» пройти в полуфинал Кубка России
  • 20:55
    • Гол Харина вывел «Ахмат» в полуфинал Кубка России
  • 23:52
    • «Челси» на выезде победил «Порту»
    Все новости спорта

    Пирло: Цель — топ-4

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Наполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло заявил, что его команда стремится закончить сезон в топ-4 Серии А.

    Андреа Пирло
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андреа Пирло

    «В этом сезоне многое было сделано не так, но я бы снова поступил так же. Первый год сложен, надо верить в свои идеи и отдаваться работе. Это самый тяжелый чемпионат для каждого из нас, но от него будет польза в дальнейшем.

    Цель — топ-4, потому что добраться до вершины таблицы тяжело. Нам надо выиграть мини-турнир длиной в 10 матчей и выиграть Кубок Италии.

    Мы сожалеем и по поводу Лиги чемпионов, и по поводу чемпионата. Когда ты работаешь в "Юве", нужно не выбирать между целями, а достигать их.

    "Беневенто" лишил нас чемпионских амбиций. У нас была возможность пройти дальше в ЛЧ, и вчера мы просто вышли из себя во время просмотра игр ЛЧ», — сказал Пирло Sky Sport Italia.

    В перенесенном матче 3 тура Серии А «Ювентус» дома обыграл «Наполи» со счетом 2:1.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отомстит ли ЦСКА тулякам за поражение в чемпионате?
  • «Арсенал Тула» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Еще одно дерби в «Ледовом дворце» получится результативным?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Крылья Советов» выбьют «Динамо» из Кубка России?
  • «Крылья Советов» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.87
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.26
  • Прогноз на матч Гранада — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Аякс — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Арсенал — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Эванс — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Майами — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры