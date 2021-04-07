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    Голы Роналду и Дибалы принесли «Ювентусу» победу над «Наполи»

    «Ювентус» — «Наполи»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Наполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над «Наполи» (2:1) в перенесенном матче 3-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 13-й минуте. Криштиану Роналду после прострела Кьезы в одно касание перевёл мяч в ворота метров с одиннадцати.

    На 73-й минуте Пауло Дибала изящно отправил мяч в дальний угол из пределов штрафной «Наполи», удвоив преимущество туринцев.

    На 89-й минуте в ворота «Юве» был назначен пенальти — Кьеллини грубо встретил Осимхена.

    Лоренцо Инсинье с «точки» чётко уложил мяч в левый угол ворот «Ювентуса», а Буффон прыгнул в противоположный.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Наполи 2:0
    Голы: 1:0 Криштиану Роналду (13'), 2:0 Пауло Дибала (73') Ювентус: Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Хуан Куадрадо (Уэстон Маккенни, 69'), Федерико Кьеза (Артур, 80'), Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Криштиану Роналду, Альваро Мората (Пауло Дибала, 69') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Эльсеид Хюсай (Мариу Руй, 76'), Калиду Кулибали, Амир Ррахмани, Диего Демме (Виктор Осимхен, 54'), Фабиан, Ирвин Лосано (Маттео Политано, 54'), Пётр Зелиньски, Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс (Элиф Элмас, 76') Предупреждения: Калиду Кулибали (22'), Алекс Сандро (54'), Амир Ррахмани (81')

    После этого матча «Ювентус» с 59 очками идет на 3-м месте в таблице Серии А, «Наполи» с 56 очками — пятый.

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