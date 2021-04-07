«Монпелье» и «Тулуза» пробились в четвертьфинал Кубка Франции

«Монпелье» Фото: globallookpress.com
Единственный мяч забил на 61-й минуте полузащитник гостей Флоран Молле.
Футбол. Франция. Кубок
Voltigeurs de Chateaubriant — Монпелье 0:1
Гол: 0:1 Флоран Молле (61') Voltigeurs de Chateaubriant: Clement Milon, Francois Gaudiche, Dollard Wandji, Dan Mukoko, Diego Artu (Jean-Jaures Kreye, 87'), David Vernet, Lorys Fayolle, Pierre Nunge (Alexis Poissonneau, 72'), Идрисса Туре, Sambou Soumano, Falimery Ramanamahefa (Franck Chehata, 90') Монпелье: Димитри Берто, Арно Суке, Хилтон, Педру Мендеш, Михайло Ристич, Анди Делорт (Петар Шкулетич, 81'), Жордан Ферри (Саломон Самбья, 62'), Дамьен Ле Таллек (Даниэль Конгре, 87'), Стефи Мавидиди (Гаэтан Лаборде, 62'), Elye Wahi, Флоран Молле (Жорис Шотар, 81') Предупреждения: Педру Мендеш (41'), Dan Mukoko (90')
В параллельном матче «Тулуза» одержала гостевую победу над «Сомюром» — 2:1.
В составе победителей отличились Стейн Спирингс и Самюэль Касонго. За гостей гол забил Вайл Бохут.
Футбол. Франция. Кубок
Olympique Saumur — Тулуза 1:2
Голы: 0:1 Стейн Спирингс (пенальти) (20'), 1:1 Wail Bouhoutt (32'), 1:2 Samuel Kasongo (67') Olympique Saumur: Anthony Dauvergne, Romain Coquau, Benjamin Pillier (Bovid Itoua-Ngoua, 80'), Ronan Touzet, Enzo Fokam Kamguem, Artur Viaud, Quentin Bacha, Arnaud Billeaux (Quentin Biettmann, 62'), Brandon Bokangu (Didier Bouanga, 79'), Wail Bouhoutt, Mathias Blanchard Тулуза: Флорентен Блош, Branco van den Boomen, Вакун Юссуф Байо, Стейн Спирингс, Бафоде Диаките, Stephane Zobo (Mamady Bangre, 13'), Sacha Semaoun (Nathan N'Goumou, 81'), Tom Rapnouil, Steve Mvoue, Jean-Philippe Celestin, Ilies Soudani (Samuel Kasongo, 60') Предупреждения: Romain Coquau (15'), Arnaud Billeaux (42'), Бафоде Диаките (45'), Enzo Fokam Kamguem (78')
Соперники «Монпелье» и «Тулузы» будут определены позже.