Консейсау: Предпочел бы, чтобы «Челси» выиграл свой предыдущий матч

Главный тренер «Порту»высказал мнение о противостоянии св 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Знаем, что перед нами стоит сложная задача, но мы к ней готовы. Может, внесем одно-два изменения в нашу модель игры перед этим матчем.

В жизни нет ничего невозможного, тем более в футболе. Предпочел бы, чтобы "Челси" выиграл свой предыдущий матч. Порой такие поражения заставляют команду встрепенуться и быть начеку.

Болельщики неустанно поддерживают и переживают за нас. Постараемся выйти на поле с таким же настроем.

Трудно справиться с отсутствием Сержиу Оливейры [из-за дисквалификации], но я здесь для того, чтобы находить решения», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Матч «Порту» — «Челси» состоится 7 апреля, в Севилье (Испания). Начало — в 22:00 по московскому времени.