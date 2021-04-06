Каннаваро: «Юве» ошибется дважды, если уволит Пирло сейчас

Бывший игрок сборной Италиивысказался о ситуации, в которой оказался главный тренер «Ювентуса»

«Давайте успокоимся. Когда "Юве" назначал Андреа, то он очень хорошо знал, что идет туда без опыта.

Логично, что ему потребовалось время, чтобы заматереть. Это касается даже его отношений с командой.

В Серии А предстоит разыграть еще 30 очков. Было бы правильно не принимать решение сейчас, а отложить этот вопрос.

Пирло сделал много хорошего. Он ввел молодых игроков в состав и справился со сложной раздевалкой, в которой есть игроки, выигравшие много титулов.

Конечно, есть вещи, которые не работают, Пирло допускал ошибки, ведь он человек. Это наследие, которое необходимо защищать.

В конце концов, если "Ювентус" не выразит ему доверие, то зачем они вообще его назначали? Они ошибутся дважды, если примут такое решение сейчас.

К тому же, нельзя возлагать вину только на Пирло, если игроки допускают ошибки и на поле, и за его пределами», — цитирует Каннаваро Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.