ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ГончаренкоКраснодарская революция. Гончаренко пересел с «коня» на «быка»
  • 23:52
    • «Манчестер Сити» вырвал победу у дортмундской «Боруссии»
  • 23:52
    • Дубль Винисиуса принес «Реалу» победу над «Ливерпулем»
  • 21:48
    • ЦСКА одержал третью победу над СКА
  • 12:39
    • Гончаренко — новый главный тренер «Краснодара»
  • 22:17
    • «Вильярреал» открыл академию в Краснодаре
    Все новости спорта

    Каннаваро: «Юве» ошибется дважды, если уволит Пирло сейчас

    Футбол Ювентус Серия A Футбол Италии Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Бывший игрок сборной Италии Фабио Каннаваро высказался о ситуации, в которой оказался главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло.

    Андреа Пирло
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андреа Пирло

    «Давайте успокоимся. Когда "Юве" назначал Андреа, то он очень хорошо знал, что идет туда без опыта.

    Логично, что ему потребовалось время, чтобы заматереть. Это касается даже его отношений с командой.

    В Серии А предстоит разыграть еще 30 очков. Было бы правильно не принимать решение сейчас, а отложить этот вопрос.

    Пирло сделал много хорошего. Он ввел молодых игроков в состав и справился со сложной раздевалкой, в которой есть игроки, выигравшие много титулов.

    Конечно, есть вещи, которые не работают, Пирло допускал ошибки, ведь он человек. Это наследие, которое необходимо защищать.

    В конце концов, если "Ювентус" не выразит ему доверие, то зачем они вообще его назначали? Они ошибутся дважды, если примут такое решение сейчас.

    К тому же, нельзя возлагать вину только на Пирло, если игроки допускают ошибки и на поле, и за его пределами», — цитирует Каннаваро Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» обыграет «ПСЖ» даже без Левандовски?
  • «Бавария» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
  • Выиграет ли «Челси» у «Порту» в первом четвертьфинале ЛЧ?
  • «Порту» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сколько голов ждать от «Локомотива»?
  • «Сочи» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 7 апреля
  • Сегодня в 19:45
    •  2.59
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Порту — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сочи — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Торонто — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Оттава — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 00:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Порту — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры